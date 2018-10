La fine dell’incubo in mattinata: servizio ripristinato

Risolti i problemi alla rete Vodafone che avevano determinato il blackout in Piemonte e Val d'Aosta

La fine di un incubo che per alcune ore ha tenuto lontano numerosi piemontesi e valdostani da telefonini, internet e in qualche caso anche dai telefoni della rete fissa: poco dopo le 10 è stato definitivamente ripristinato il servizio della rete di telefonia Vodafone.

Per alcune ore, a causa di un guasto, i telefoni cellulari degli utenti della compagnia telefonica sono rimasti muti. Il problema è sorto nel cuore della notte e si è protratto per buona parte della mattinata, scatenando vibranti proteste.

Moltissime le telefonate di protesta al servizio clienti Vodafone, i cui operatori non hanno potuto far altro che assicurare gli utenti del fatto che i tecnici fossero al lavoro per riparare il disservizio, che effettivamente è stato risolto nel più breve tempo possibile.