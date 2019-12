La follia dei piromani. A fuoco 17 macchine tra Centro e Cit Turin

Maxi lavoro per i vigili del fuoco e per la polizia. Incendi tra le vie San Domenico, Eandi e Bruino

Diciassette auto bruciate in poche ore tra i quartieri Cit Turin, San Donato e Centro. E’ un vero e proprio raid quello messo a segno nella 11notte tra lunedì e martedì da ignoti piromani. Un blitz in piena regola che ha riportato le lancette dell’orologio indietro di qualche anno, quando erano Barriera di Milano e Borgo Vittoria i quartieri preferiti per le sgroppate dei folli incendiari. I roghi, a macchia di leopardo, sono stati messi a segno probabilmente senza seguire un preciso schema.

ORE DI PASSIONE

Quattro macchine sono state date alle fiamme poco lontano da piazza Statuto, tra via San Domenico e corso Principe Oddone. Intorno alla mezzanotte. E stando ai primi elementi di indagine raccolti, sarebbero tre le persone (che avrebbero agito a volto coperto) ad aver appiccato le fiamme.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++