La fontana del vino gratuito

Due notizie, apparentemente lontane, hanno una logica comune. La prima è che aprirà ad Ortona una fontana che darà vino (rosso d’Abruzzo) gratis 24 ore su 24. Funziona a ciclo chiuso: il vino non prelevato, raccolto al fondo della vasca e rimesso in circolo, torna ai rubinetti. Basta rabboccare ogni tanto il serbatoio. La seconda è che il valore dei derivati circolanti nel mondo sfiora la strabiliante cifra di 2,2 milioni di miliardi di euro, cioè 33 volte il Pil mondiale, il quadruplo di quello che si pensava, amplificando in modo allarmante il loro rischio. I derivati sono degli strumenti finanziari (contratti) scambiati in borsa e fuori, il cui valore deriva dall’andamento di un altro asset sottostante (materia prima, titolo di debito, valuta…) e sostanzialmente servono a speculare senza rischiare. Per fare un esempio, circolano molti più derivati sul petrolio di quanto petrolio ci sia in tutte le riserve del mondo. Lo stesso è per i Bot, la soia, lo yen, ecc. Cosa lega le due notizie? L’idea che si possa fingere qualcosa che nella realtà non esiste. Dura finché dura. La fontana chiuderà quando la pubblicità che dà al vino, alla località o al mecenate che la finanzia sarà insufficiente. I derivati (come è già successo nella crisi americana del 2008) crolleranno quando ci si accorgerà che la realtà (pagare il vino, perdere in borsa) è diversa dalla fantasia. Dall’illudersi che il vino sia gratuito ed infinito e i rischi finanziari inesistenti. Purtroppo quando chiuderà la fontana nessuno se ne accorgerà, mentre se crollano tutti i derivati scoppia il mondo. Spero, se capita, di essere già nell’altro.

