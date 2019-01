La foto della tifosa è già virale: “Pallonata in pieno volto da Cr7 non è da tutti”

Tutto nel suo profilo Facebook parla di Juventus, a cominciare dalla copertina che ritrae un’esultanza dei suoi beniamini dopo un gol realizzato da Cristiano Ronaldo allo Stadium. Dello stadio dei bianconeri Elena Di Martino, originaria di Mondovì, è frequentatrice abituale.

La partita di ieri sera col Chievo però, probabilmente, non la dimenticherà più. Non solo – e non tanto – per il rotondo 3-0 rifilato dalla squadra di Allegri ai veneti, o per il primo storico rigore fallito da Cr7 in Italia. Il ‘ricordino’ che le ha lasciato Ronaldo, infatti, è un altro.

“Prendere una pallonata in pieno volto da CR 7 durante il riscaldamento non è da tutti…Fino alla fine ⚽⚽⚽ Grazie agli amici della curva per il supporto ❤”, è il messaggio diffuso da Elena sul suo profilo, corredata da foto eloquente con tanto di cerotto sul naso.

Un momento indimenticabile condiviso sui social, diventato immediatamente virale. E chissà che fra i tanti che lo leggeranno non possa esserci proprio Cristiano Ronaldo, pronto a fare qualcosa per rimediare alla pallonata. Di solito il campione portoghese della Juventus è molto sensibile a certe questioni, anche se – in ogni caso – Elena non gli terrebbe mai il broncio.