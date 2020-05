La foto di una classe di Torino diventa arte: il disegno di Francesco, 9 anni, fa il giro del web

Ha disegnato l’intera classe in posa per la foto di gruppo e l’ha inviata ai suoi compagni, scrivendo “visto che quest’anno non possiamo fare la foto di classe, ci ho pensato io”. E’ il pensiero di Francesco, 9 anni, alunno di una scuola primaria di Torino.

Un gesto che ha attirato l’attenzione persino della viceministra all’istruzione, Anna Ascani, che ha pubblicato un post su Facebook: “Questo virus non ha permesso a tanti bambini di abbracciarsi e condividere momenti di socialità, elementi fondamentaliFonte: Anna quanto l’apprendimento. Quando ho ricevuto questa foto, però, ho anche pensato alla loro capacità di dare risposte alle abitudini compromesse dall’obbligo di distanziamento sociale”.