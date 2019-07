La frana di Quincinetto torna a muoversi: autostrada Torino-Aosta riaperta dopo tre ore

Allarme in località Chiappetto, al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta: la frana di Quincinetto è tornata a muoversi. Lo hanno rilevato i sensori posti sul luogo. Immediata l’allerta scattata questo pomeriggio, poco dopo le 16. Il tratto è stato poi riaperto intorno alle 19, consentendo a file chilometriche di auto e veicoli vari di riprendere la marcia.

AUTOSTRADA A5 CHIUSA PER TRE ORE

Per questo motivo l’autostrada A5 Torino-Aosta è stata dichiarata off-limits per circa tre ore, tra Pont Sant Martin e Ivrea (le due uscite obbligatorie). Per lo stesso allarme frana l’autostrada era già stata chiusa lo scorso 22 giugno.