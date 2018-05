La Francia blocca alla frontiera la sorella della migrante morta

In mattinata previsto un presidio di protesta al confine col Monginevro, in serata veglia funebre alla Vachette

Sua sorella ha perso la vita cercando di entrare in Francia e a lei è stato negato anche il permesso di andare a riconoscerne il corpo. Ieri a Claviere sono arrivate la sorella e la cugina di Blessing Mathew, quella che si presume essere la donna trovata cadavere la scorsa settimana nei pressi di una diga a dieci chilometri da Briançon. Sono partite da Bari e sono state accolte al rifugio “Chez Jesus” dove da settimane si offre ospitalità e assistenza a coloro che cercano di superare clandestinamente la frontiera con la Francia.

Proprio quello che dieci giorni fa ha cercato di fare Blessing, una nigeriana 21enne che è stata sorpresa con un compagno d’avventura dalla polizia francese a poca distanza da Briançon. L’uomo è stato fermato e riportato in Italia, mentre di lei – che ha cercato di scappare – si sono perse le tracce. Tre giorni dopo, il corpo di una giovane donna di colore è stato ripescato nel fiume. Ufficialmente non è stato identificato ma secondo gli attivisti, che hanno lanciato pesanti accuse alle forze dell’ordine francesi, si tratterebbe proprio di Blessing.

Per esserne sicuri, sarebbe stato sufficiente permettere a sua sorella e a sua cugina di effettuare il riconoscimento ma ancora una volta le inflessibili leggi francesi in tema di immigrazione hanno avuto la meglio: «Dopo un intero pomeriggio di discussione – spiegano da Chez Jesus – la polizia non ha loro permesso né di entrare in Francia, né di riconoscere il corpo. I tempi di attesa sarebbero quelli di quindici giorni. Pensiamo seriamente che vada dimostrata loro tutta la nostra solidarietà. È tutto l’inverno che in tanti e tante lottiamo contro questa frontiera».

Proprio per protestare contro i francesi e in memoria di Blessing, oggi gli attivisti hanno organizzato due appuntamenti. Il primo è un presidio alle 11.30 al confine col Monginevro, il secondo – alle 20.30 – è una veglia funebre in Francia, alla Vachette, nel punto dove si presume che la giovane sia caduta in acqua.