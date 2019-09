La fretta gioca brutti scherzi: che caduta dalle scale in stazione!!

Ma che combinano questi ragazzi in stazione? Sembrano andare di fretta. Forse non hanno il biglietto, chissà. Uno riesce a passare attraverso i tornelli, l’altro, bloccato, si fa “assistere” dagli addetti alla vigilanza. Le telecamere della stazione riprendono tutta la scena. L’amico gli passa qualcosa: forse è un biglietto. L’altro allora cambia posizione ed entra da un altro varco. I due appaiono agitati: stanno per perdere il treno? Non sanno da che parte andare? E’ un attimo: mentre l’altro sale, il compagno si lancia in una discesa spericolata sulle scale, perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra facendosi male!!