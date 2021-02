Uova in quantità, cipolle e verdure: ne vengono fuori diverse porzioni e vanno tutte a chi ne ha bisogno

La frittatona è davvero da record, preparata con una cinquantina di uova e all’interno di un pentolone oversize. Viene condita con cipolle, verdure e ortaggi e, quel che conta, alla fine è divisa in porzioni che vanno tutte in beneficenza, per aiutare chi ne ha bisogno.