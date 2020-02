La “frustata” di Nosiglia ai politici: «Sul lavoro silenzio imbarazzante»

Sebbene il governatore Alberto Cirio sia sceso in piazza Castello, ieri pomeriggio, per incontrare i lavoratori della Vertenza Torino, l’arcivescovo Cesare Nosiglia non le ha mandate certo a dire alla politica, sferzandola sul dramma del lavoro. Dall’inizio del suo mandato Nosiglia è sempre stato in prima fila per difendere i dipendenti delle aziende sull’orlo del baratro, come Embraco e Mahle e, nel portare solidarietà ai lavoratori, ha bacchettato duramente le istituzioni.

«Torino si deve svegliare contro la crisi – queste le sue parole – perché ormai da anni il nostro territorio subisce un’emergenza che sta fiaccando le nostre vite e ci spinge verso un declino, non solo economico ma anche sociale e culturale». Nosiglia ha poi aggiunto di rimanere spesso «stupito dall’indifferenza e dal silenzio imbarazzato di tanti a fronte di gravi situazioni di crisi occupazionale, quasi che le difficoltà delle persone poco importino alla città in quanto tale ma siano considerati fatti parziali. È giusto che il presidio venga fatto sotto la Regione, perché è la classe dirigente a doversi assumere le responsabilità. Questa crisi non è certo colpa dei lavoratori».

