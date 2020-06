Dopo la garanzia al maxiprestito Fca chiede gli incentivi per l’auto

Dopo la conferma della garanzia statale al maxiprestito da 6,3 miliardi di euro, Fca ha presentato nel dettaglio il piano di investimenti già annunciato. Ed è tornata anche a chiedere incentivi per il mercato auto, incentivi alla rottamazione in favore dell’ibrido e dell’elettrico.

«SERVONO INCENTIVI»

A farlo è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca, durante un’audizione in Senato via web: «Il mercato italiano dell’auto potrebbe subire quest’anno un calo del 35%. Per rilanciare il settore bisogna ampliare gli incentivi all’ibrido leggero per rimettere in moto tutta la filiera e smaltire i veicoli in stock fermi presso i concessionari». «È fondamentale – ha detto – la sostituzione del parco circolante, con il sostegno al rinnovo delle auto vecchie 10 anni. Noi riteniamo che la soluzione ottimale sia supportare le auto con valore sotto i 10mila euro, come la Panda ibrida leggera fatta a Pomigliano». Gorlier ha sottolineato che le immatricolazioni di veicoli elettrici saranno nei prossimi dieci anni circa l’80% del mercato, cui bisognerà aggiungere l’espansione dei punti di ricarica, al momento soltanto 10mila rispetto ai 170mila necessari.

