La generazione senza vento nel viaggio dello “Zio rock”

Siamo noi, della generazione senza vento, che ci ritroviamo in pagine e suoni e simboli inesorabilmente datati, lontani eppure vicini e presenti. Non quelli del “Siamo solo noi” di Vasco, e neppure la “generazione di eroi” degli Stadio e dei “Ragazzi del muretto”. Noi siamo quelli cresciuti con la musica dei padri e le storie dei nonni, diventati ragazzi e poi adulti con quella dei fratelli maggiori, ne avessimo avuti, e che sono stati scelti dal rock e dal grande padre di tutto, ossia sua maestà il blues.

E come generazione senza vento andiamo a leggere il libro “Angelo ribelle” (La nave di Teseo, 16 euro), autobiografia confessione di Omar Pedrini, che in una vita precedente è stato fondatore e leader dei Timoria, uno dei primi gruppi della scena rock alternativa a cantare in italiano. Oggi, proprio mentre quell’album incredibile che era “Viaggio senza vento” compie venticinque anni e torna in una edizione speciale, e dopo essere sfuggito alla morte, riacchiappato per i capelli, per ben tre volte, Omar Pedrini sceglie di raccontare la sua storia, così simile a quelle di molti di noi.

Lo confesso subito: io mi sento parte in causa. Per essere cresciuto con il beat, divenuto ragazzo con i cantautori, folgorato dal blues e da Eric Clapton e che ora, mano mano che invecchio, riascolto sempre e solo “Slowhand”, gli Who, i Clash, Steve Winwood e via dicendo. Da Brescia a «Milano mi ha adottato», da un quartiere difficile al liceo classico più importante, al rugby e al calcio, lui che porta quel nome per via di Sivori, alla prima chitarra elettrica. E la musica, Sanremo 1991 con il premio della critica, le filosofie orientali, quella curiosità bulimica di sapere, di conoscere, di leggere, suonare, scrivere, viaggiare. Ma anche le droghe, i dolori, il primo figlio che «ora ha venticinque anni e non mi ascolta», «sceglie di “uccidere” il padre», il cuore ballerino e quelle cicatrici sul petto che sono come i molti tatuaggi sul corpo di un guerriero rock.

«L’insegnamento più grande che ho ricevuto è che un guerriero sa imparare ad amare il suo dolore», dice Pedrini, che così ha scritto con i Timoria. E ancora, l’amore per la terra e le radici che si sposa con quello per il vino, il ritratto meraviglioso fatto di Veronelli «che mi aveva adottato», di Franco Califano, degli amici di sempre, anche chi ha sbagliato e dalla cella di un carcere ispirò la canzone “Sole spento”. E’ un viaggio che non è ancora terminato, anche se Omar si chiede quante vite potrà ancora avere, mentre guarda la giovane moglie e la piccola Emma Daria e dentro sé ascolta i battiti di quel muscolo impazzito, fragile proprio perché più grande del normale. Senza voler essere canto generazionale, un inno alla vita a tempo di rock. Que todo te vaya bien, Joe.