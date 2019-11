La Gianelli a rischio chiusura: «Non mandate via i bambini»

La scuola elementare “Giulio Gianelli” di via delle Primule, all’interno dell’istituto comprensivo Turoldo, rischia di chiudere i battenti. La notizia nell’aria da alcuni giorni è stata mal accolta dai genitori del quartiere. Due i motivi: in primis il rischio di dover trasferire i bambini (fattore che comporterebbe disagi a numerose famiglie) e a seguire l’arrivo alle Vallette del Cpia1, attualmente collocato alla scuola Saba di zona Borgo Vittoria.

LA RIVOLTA

Alcuni genitori, arrabbiati per il caso scoppiato, hanno affisso uno striscione davanti all’istituto che recita “La scuola è dei bambini”. E la protesta, ovviamente, si è poi diffusa su Facebook. «Mandano via i nostri bambini per mettere degli stranieri. Non è giusto» ribadiscono alcuni cittadini. Un falso problema secondo il presidente della Circoscrizione 5, Marco Novello. «La Gianelli è penalizzata dalla mancanza di un numero sufficiente di bambini – continua Novello – mentre il Cpia1 vanta un alto numero di iscritti. Adulti e bimbi non possono condividere gli stessi spazi, per questo devono lasciare la scuola Saba».

L’EX SCUOLA ORIONE

Alle Vallette c’è un’altra spina nel fianco. È quella dell’ex scuola Orione/Quasimodo che ha smesso di essere la sede del Giudice di Pace. «E ora quale futuro?» si chiede Armando Monticone del Tavolo di quartiere. Una delle paure è legata alle occupazioni. Motivo per cui è stato indetto un incontro oggi pomeriggio alle 17,30 al teatro Don Orione, in piazza Montale 18. Incontro a cui parteciperanno anche l’assessore all’Urbanistica di Palazzo Civico, Antonino Iaria. e la consigliera Metropolitana, Barbara Azzarà. Oltre allo storico architetto, Aimaro Isola, professore del Dipartimento di Architettura e Design. Nonchè co-progettista della scuola Orione/Quasimodo.

LA CONTROPROPOSTA

La controproposta dei cittadini delle Vallette c’è e prevede di lasciare i bambini nella Gianelli trasferendo il Cpia1 negli ex uffici del Giudice di Pace. Ma c’è un piccolo problema: la sede appartiene al Demanio, e non al Comune di Torino, che ancora non ha comunicato il suo volere. «Già questo motivo – continua il presidente Novello – rende la proposta dei cittadini inapplicabile». Il rischio, per ora solo una ipotesi, è che la chiusura della scuola di via delle Primule possa concretizzarsi già a partire dalla stagione 2020/2021.