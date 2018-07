La Giornata del bacio per i Vip è social

Potevano mancare i Vip nostrani alla Giornata Mondiale del Bacio? Assolutamente no e infatti sono stati molti quelli che hanno offerto il loro contributo sotto forma di selfie, con qualche eccezione importante. Come Belen Rodriguez che per non smentire la pausa di riflessione presa da qualche settimana insieme ad Andrea Iannone ha postato un’immagine con la scritta “My love” mentre bacia il figlio Santiago. In fondo però la showgirl argentina più volte ha dichiarato che l’unico vero uomo della sua vita è il figlio, quindi non è stata poi così trasgressiva.

In compenso però ci sono tutti gli altri grandi innamorati del momento, a cominciare da Cristina Chiabotto uscita definitivamente allo scoperto con il suo nuovo compagno, il manager torinese Marco Roscio: l’ex Miss Italia pubblica su Instagram la foto del loro bacio con una didascalia eloquente: “A volte non esistono parole. M&C kissday”. E sembra un chiaro messaggio all’ex fidanzato Fabio Fulco, anche se ormai la loro storia è sepolta da quasi un anno.

INNAMORATISSIMI

In prima fila tra i baciatori seriali anche Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che stanno vivendo una specie di luna di miele anticipata e non hanno nascosto nelle loro prime interviste insieme di stare già pensando al matrimonio, una volta soprattutto che l’ex campione di nuoto avrà risolto la sua pesante posizione nei confronti della Federazione che l’ha accusato di doping. Prossimi alle nozze, blindatissime e lunghissime, secondo le ultime anticipazioni, sono anche Fedez e Chiara Ferragni che intanto hanno offerto un loro sobrio contributo alla festa.

Non mancano coppie consolidate come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, affiancati in questo esercizio anche da Aurora Ramazzotti e dal suo giovane fidanzato Goffredo Cerza, Aida Yespica e la sua nuova fiamma Matteo Cavalli, Elena Santarelli e Bernardo Corradi che stanno lottando come leoni per affrontare la malattia che ha colpito il figlioletto, Ciro Immobile e la moglie Jessica protagonisti loro malgrado nel weekend di un episodio di cronaca (il calciatore ex Juventus e Torino è stato affrontato con un coltello da uno squilibrato mentre era al mare).

E alla collezione dei baci da festa si sono uniti pure Carolina Crescentini e Francesco Motta, due sportivi doc come Flavia Pennetta e Fabio Fognini oltre a Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Un bacio che per loro in questo momento ha un significato particolare, alla luce dei sospetti scatenati dall’incontro segreto tra il novello sposo e un’amica speciale documentato dalle riviste di gossip.