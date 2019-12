La giovane vedova strozzata col tanga e sbranata dai cani

Il posto si chiama Tigullio Rocks. Non è un hotel a cinque stelle, né il nome di una villa fiorita fra le rocce o quello di un ristorante esclusivo. È un angolo di paradiso. Un belvedere in cui si allarga la via Aurelia, fra Chiavari e Zoagli, e che apre il sipario sullo spettacolo del golfo del Tigullio abbracciandolo per intero, dal monte di Portofino a Sestri Levante. Sotto, fra le rocce di una scogliera che cade a picco, lo spumeggiare delle onde. Il posto è questo, il mese è agosto e l’anno il 1987. È un luogo appartato, per coppiette e discariche abusive. È qui che, alle 11,30 di giovedì 13 agosto 1987, viene trovato il corpo senza vita di una donna. Meglio, quanto resta di un misero corpo di donna. La polizia arriva sin lì grazie a una telefonata anonima. Qualcuno ha preso la deviazione dell’Aurelia per appartarsi un attimo, è sceso dall’auto, ha salito una scaletta di pietra sino alla prima fascia della collina e scorto fra i rovi e gli arbusti qualcosa che, certamente, non riuscirà mai più a cancellare dalla mente. Il cadavere della donna è steso supino, le braccia in alto, una gamba leggermente piegata; su quanto resta del capo, orribilmente devastato, spiccano ciuffi di lunghi capelli rosso tiziano. L’aria è ammorbata dal fetore. Il corpo è annerito e annerita è anche l’erba che lo circonda. Accanto c’è una tanica di benzina quasi vuota.

Quel corpo è stato dato alle fiamme? È quanto pensano il vicequestore Salvatore Presenti, dirigente del commissariato di Chiavari e i due agenti che sono con lui. È quanto crede, sulle prime, anche la dottoressa Elisabetta Schiappacasse, il medico legale che giunge sul posto poco dopo assieme al dirigente del commissariato di Rapallo, Aniello Sciavicco. Ma non è così. La realtà è, se possibile, ancora più orrenda. Quel corpo di donna non è stato dato alle fiamme: è in avanzato stato di decomposizione. A ridurlo così è stata la lunga esposizione al sole, il calore di quell’agosto torrido e cani selvatici che ne hanno fatto scempio. Ma c’è di più e di peggio. Da un esame più attento del cadavere, la polizia e il medico legale scoprono una piccola striscia nera che taglia il collo della donna. È un tanga, con il quale è stata strangolata. L’assassino lo ha stretto attorno al collo utilizzando un pezzo di legno e trasformando quell’indumento intimo in una sorta di mortale garrota.

Per almeno venti volte, stabilirà l’autopsia, ha ruotato quel pezzo di legno sino a soffocare la sua vittima e a sfondarne la carotide. Venti giri verso la morte utilizzando un pezzo di legno. Agli investigatori non occorrono invece accertamenti clinici per sapere a chi appartiene quel corpo sfigurato. Basta il rosso acceso dei capelli per far loro supporre di trovarsi di fronte al cadavere di Gabriella Bisi, una giovane vedova, architetto e arredatrice milanese, la cui scomparsa alcuni amici avevano denunciato una settimana prima.

È, la loro, solo una supposizione perché nella piccola radura in cui il corpo è stato trovato, non c’è nulla che aiuti a riconoscere con certezza la donna.

A parte gli abiti che ha addosso, ormai ridotti a brandelli, le ricerche della polizia portano al ritrovamento solo di un sandalo infradito e di un piccolo registratore con cuffiette. Sarà il padre Giuseppe, a riconoscere il corpo di Gabriella.