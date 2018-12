La Giunta delibera: dal 19 gennaio il mercato del Barattolo in via Carcano

Dal prossimo 19 gennaio, un sabato, sarò lo spazio interno di via Carcano a ospitare il mercato di libero scambio del Barattolo. La Giunta comunale ha deliberato in via definitiva il trasloco nella zona recuperata del magazzino delle pietre, confermando il provvedimento già indicato in una delibera approvata il 6 aprile 2017.

“Si tratta dell’ennesimo intervento di trasformazione dell’area di Porta Palazzo che siamo convinti possa migliorarla dal punto di vista commerciale e turistico”, commenta l’assessore comunale al turismo Alberto Sacco.

“La decisione risponde alle richieste dei residenti che da anni chiedevano una svolta nelle scelte dell’amministrazione. Il trasferimento delle attività di libero scambio renderà pienamente utilizzabile il parcheggio al servizio del tradizionale mercato del vintage e alle nuove offerte enogastronomiche che stanno sorgendo nell’ex caserma dei Vigili del Fuoco e nel PalaFuksas“.