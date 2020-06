La giustizia di Jack Reacher stavolta riguarda suo padre

Jack Reacher lo conosciamo molto bene, ormai, anche se al cinema ha avuto il volto di Tom Cruise: ex maggiore della polizia militare, da anni vive da randagio, attraversando l’America in lungo e in largo e portando, ovunque arrivi, una certa idea di giustizia, la sua.

In “Il passato non muore” (Longanesi, 20 euro; ebook 10,99 euro), Jack Reacher decide di concedersi una vacanza, vuole svernare al sud, o magari a San Diego. La strada è però lunga tra bus e autostop e può capitare di tutto. Ecco perché all’improvviso si trova di fronte a un bivio, il cui cartello indica una cittadina dal nome di Laconia. Ossia il luogo dove suo padre è nato e da dove, raccontava, era scappato a 17 anni per arruolarsi nei marines. Per Reacher, l’occasione di sapere qualcosa di più su quel padre sempre avaro di parole e probabilmente anche su stesso.

Mentre Reacher compie il solito percorso di tutte le avventure (arrivo in città, ricognizione per individuare motel a poco prezzo, ordinazione di molto caffè, un pasto sostanzioso, salvataggio di un ragazza nei guai, pestaggio metodico di un bullo e duello in strada sfiorato con un gruppo più numeroso, insomma si fa degli amici), una giovane coppia con l’auto in difficoltà approda a un curioso motel ristrutturato a qualche chilometro da Laconia. Un motel molto particolare, gestito da quattro giovani e che cela un segreto che la coppia non tarderà a scoprire: in quella stanza così accogliente, loro due sono prigionieri. E probabilmente destinati a essere l’attrazione di un gruppo di uomini in arrivo da diverse parti del mondo. Particolare inquietante, uno dei giovani di cognome fa Reacher. Mentre le due storie scorrono in parallelo, è facile capire come l’ex maggiore dovrà prima o poi trovarsi faccia a faccia con quello che potrebbe essere un suo parente, ammesso e non concesso che la storia della sua famiglia sia vera: perché di suo padre si trovano così poche tracce? Cosa accadeva in quell’insediamento chiamato Ryantown dove vivevano solo gli operai della vicina fabbrica e che oggi è un cumulo di macerie?

Tante domande, cui Reacher deve dare una risposta. Il motivo? «Perché no?» potrebbe rispondere quest’uomo spinto solo dalla propria curiosità e da quell’idea di giustizia che porta con sé, nella libertà che l’ha spinto a vagabondare per tutti gli Stati Uniti con solo uno spazzolino da denti e il passaporto. Avvincente, come sempre, Lee Child ci porterà là dove immaginiamo fin da quando abbiamo sfogliato la prima pagina. E poi, come sempre, il bordo di una nuova strada e il pollice alzato per l’autostop.