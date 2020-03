La grande fuga dei Vip a bordo dei jet privati con i segnalatori spenti

Le biturbine del Phenom 100 si accendono quando su Caselle sta per calare il buio e i gate del Sandro Pertini sembrano il set per un sequel di “The Terminal” dopo un attacco nucleare. Deserti come il resto di uno scalo che ormai accoglie una manciata di rimpatriati dall’estero che vengono smistati dalla Capitale e se sono diretti al nord atterrano qui, dove le serrande sono tutte abbassate, i dipendenti quasi tutti a casa, molti in cassa integrazione. Ma dall’altra parte no. Oltre il cancello con il cartello dell’Aviazione Civile, l’attività non è mai stata così frenetica. E il business jet di produzione brasiliana da quattro posti che spicca il volo verso le 18.30 è solo uno dei tanti. Perché di là, attorno alla pista dei manager e dei Vip, si registra un traffico mai visto prima. Soprattutto in uscita.

«È la grande fuga dei ricchi», sorride un appassionato di motori con le ali che passa le giornate attaccato al sito che offre una diretta gratuita e non stop dai cieli di tutto il mondo.

