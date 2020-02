La grande Mina compie 80 anni. E Torino corre a celebrare la diva

Incontri e amarcord in diverse location della città in attesa del 25 marzo 2020

La festa è in programma per il 25 marzo 2020: quel giorno, Anna Maria Mazzini compirà 80 anni. Nulla di significativo per il lettore che non sa, o non ricorda, che la signora in questione è più nota col nome d’arte di Mina, la gran dama della canzone, icona assoluta e incontrastata della musica italiana, capace di essere amata da generazioni di appassionati e di ispirare i più grandi autori del nostro Paese, da Adriano Celentano a Ivano Fossati, tra i molti.

Ascoltata e seguita ancora oggi, a 42 anni (più della metà della sua vita) da quel 23 agosto 1978 in cui, dopo un concerto alla Bussola, in Versilia, la Diva più nota della musica e della televisione scelse a sorpresa di sparire dalla vista di tutti.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++