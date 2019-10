La Gregoraci vola a Dubai e fa infuriare l’ex Briatore

Elisabetta Gregoraci scatenata. O almeno così fanno credere le ultime notizie sulla showgirl calabrese che da quando ha interrotto i rapporti con Flavio Briatore fatica a trovare un compagno stabile. In realtà fino a qualche giorno fa sembrava che avesse riallacciato la relazione con Francesco Bettuzzi. Lei e l’imprenditore emiliano erano volati a Lampedusa per una breve vacanza, pareva tutto scritto per un lieto fine e invece adesso arrivano aggiornamenti che cambiano tutto o almeno lo rendono più complicato. Il settimanale “Oggi” in edicola in questi giorni mette nel calderone tutti gli uomini di Eli. C’è Francesco Bettuzzi, ma anche Briatore che torna prepotentemente di moda. E se non bastasse, ne spunta anche un terzo per ora misterioso ma che si starebbe godendo una vacanza da sogno con la Gregoraci.

Ma andiamo con ordine. Elisabetta e Flavio continuano a frequentarsi per i bene del figlio, Nathan Falco, e durante l’estate sono stati talmente vicini da parlare di un ripensamento clamoroso. Intanto però da un anno nella vita sentimentale dell’affascinante showgirl si è inserito Francesco Bettuzzi, passato dal ruolo di datore di lavoro a quello di fidanzato. E allora Briatore che c’entra? Secondo “Oggi” molto, perché in questi giorni la Gregoraci sarebbe volata a Dubai per una breve vacanza, da aggiungere a tutte quelle già fatte fino ad oggi. Con lei non Bettuzzi, che è a Dubai per impegni di lavoro, ma un misterioso accompagnatore del quale per ora non è stato reso il nome. Un’ulteriore svolta che avrebbe fatto infuriare l’ex marito, stufo di vederla sempre in compagnia diversa. Così avrebbe addirittura deciso di rivolgersi ad una notissima avvocatessa divorzista, Annamaria Bernardini De Pace. Vuole in qualche modo mettere in freno alla frenesia della sua ex moglie, che ha pur sempre un figlio da seguire e da crescere a Montecarlo.

A tutto questo, per spiegare che non si tratta di una situazione semplice da dipanare, si aggiungono le ultime parole social di Francesco Bettuzzi. Dopo la vacanza a Lampedusa passata con Elisabetta, suol suo profilo Instagram ha scritto: «Si imparano tante cose dalla vita, ma la cosa più dura da imparare e superare è la persona che mentre ti tradiva nella maniera più subdola ti diceva fidati». Non nomina mai la (presunta) fidanzata, ma certo non appare come un messaggio distensivo.