La gru si ribalta e lo schiaccia: operaio al pronto soccorso

L'uomo, 56 anni, è stato elisoccorso e ricoverato al Cto: ha riportato la frattura di un piede. Per fortuna non è grave

Incidente sul lavoro in un'azienda di Busano

Incidente sul lavoro a Busano: 56enne finisce al pronto soccorso. E’ successo oggi, poco dopo l’ora di pranzo, in via Bruda, alla Nuova Sarm, ditta che si occupa di stampaggio dell’acciaio. Il malcapitato, un operaio originario del Marocco, è rimasto ferito mentre stava manovrando una gru nel piazzale dell’azienda.

LA GRU SI E’ RIBALTATA

Sembra stesse scaricando un camion quando il macchinario ha ceduto e si è ribaltato, schiacciandolo. Una dinamica sulla quale stanno indagando i carabinieri di Rivara, ed i tecnici dello Spreasal dell’Asl To 4. L’operaio ha riportato la frattura di un piede e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

I SOCCORSI SONO STATI IMMEDIATI

I soccorsi sono stati immediati. A dare l’allarme sono stati gli stessi colleghi del malcapitato, i primi a correre in suo aiuto. Sul posto è giunta subito dopo l’eliambulanza e la Croce Rossa di Rivarolo. Con loro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea.

NON E’ GRAVE, SE LA CAVERA’

L’operaio è stato stabilizzato, caricato a bordo dell’elicottero e quindi trasferito al Cto di Torino: per fortuna, al di là del terribile incidente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Se la caverà con un mese di prognosi.