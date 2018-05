La Guardia di Finanza negli uffici dell’Asl To3: ipotesi turbativa d’asta sulle apparecchiature

Perquisizioni e interrogatori disposti dalla Procura su un appalto per la fornitura di dispositivi per diagnostica

La procura di Torino ha aperto un’inchiesta su un appalto bandito dalla Asl To3 di Collegno. Ieri mattina, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, su indicazione del procuratore aggiunto Enrica Gabetta e del sostituto Gianfranco Colace, hanno eseguito delle perquisizioni e notificato due avvisi di garanzia per turbativa d’asta: i provvedimenti riguardano un responsabile dell’azienda sanitaria e un rappresentante di Althea, società di apparecchiature biomediche. Si tratta del direttore generale dell’Asl To 3, Flavio Boraso, e del rappresentante legale della società, Antonio Marino, a capo del comparto Sanità dell’Unione industriale di Torino.

Al centro del caso, secondo quanto si apprende, vi sarebbe la fornitura di dispositivi per la diagnostica tramite immagini. Gli investigatori nutrono dei dubbi sulle modalità con cui è stata applicata la nuova normativa del codice degli appalti nella parte che prevede il partnerariato fra pubblico e privato. Sempre ieri mattina, a Palazzo di Giustizia è stata ascoltata come testimone una dirigente dell’Asl. Sull’appalto in questione il consigliere regionale Gianpaolo Andrissi del Movimento 5 Stelle e il Movimento lista civica per Collegno avevano presentato, nei mesi scorsi, un esposto alla Corte dei Conti.

Althea Group è un’azienda leader in Italia nella gestione integrata delle apparecchiature biomedicali. A partire dal 2016 è entrata in contatto con l’Asl per un progetto di partnerariato pubblico-privato. Analoghe iniziative erano state messe in atto a Novara e Alessandria. Secondo gli esponenti della lista civica, nel caso di Collegno erano emerse delle «criticità» e «valutazioni economiche che all’apparenza appaiono poco giustificate» in confronto «alle altre realtà sanitarie piemontesi e nazionali».