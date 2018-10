Per la guardia di finanza di Torino due maxi sequestri in Lombardia

Operazione "in trasferta" per i Baschi verdi del capoluogo piemontese: confiscati oltre 15mila capi contraffatti

Oltre 15mila articoli di maglieria falsi, del valore commerciale di oltre 500mila euro e comprensivi di migliaia di etichette e di imballi pronti per il confezionamento dei capi di abbigliamento, sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Torino in due market ubicati in Lombardia e gestiti da cinesi.

Il maxi sequestro ha fatto seguito a quello realizzato la scorsa settimana in un noto store del Torinese, gestito da un imprenditore cinese, da cui è venuto fuori il nome dell’importatore della falsa merce, con depositi a Milano e Agrate Brianza.

I capi di abbigliamenti sequestrati nei depositi e pronti per essere immessi in commercio a Torino e in altre località d’Italia era composti di filato acrilico e non di Lycra, come riportato in etichetta, tessuto tutelato da un brevetto registrato.