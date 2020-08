La Juve B chiude con un ko contro la Roma: festa scudetto, poi la Champions

Sarri lancia diversi giovani: segna subito Higuain, poi la rimonta dei giallorossi. Bianconeri premiati per il nono tricolore di fila

La Juventus campione d’Italia chiude il campionato perdendo in casa 1-3 contro la Roma. Sarri dà spazio ai giovani, ma a sbloccare il match dopo 5’ è il veterano Higuain. Poi i giallorossi rimontano: al 23’ il pareggio di Kalinic, prima del rigore di Perotti al 44’.

Nella ripresa l’argentino ex Genoa si ripete. Al termine della partita i bianconeri sono stati premiati per il nono scudetto di fila. Come detto da Sarri nella conferenza della vigilia: questa è la sera della festa. Ma da domani testa alla Champions.