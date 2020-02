La Juve batte il Brescia e resta in vetta. Decidono Dybala e Cuadrado

Brescia ko, Juve di nuovo in vetta. In attesa del posticipo dell’Inter (stasera, contro la Lazio). I bianconeri (senza Ronaldo) superano 2-0 le “rondinelle” allo Stadium, nella partita che ha visto il ritorno in campo, dopo sei mesi di assenza (causa infortunio), di capitan Chiellini.

CHIELLINI RITORNA IN CAMPO

Il difensore bianconero, infortunatosi in allenamento ed operato a fine agosto, dopo aver giocato solo la prima di campionato, è entrato al 33′ del secondo tempo (con i padroni di casa già in vantaggio 2-0) al posto di Bonucci, accolto dagli applausi del pubblico.

BRESCIA ASSERRAGLIATO IN DIFESA

Per quanto concerne la cronaca della partita, non è stato facile piegare un Brescia tutto asserragliato davanti al suo (terzo) portiere Andrenacci (Alfonso è uscito dopo 10 minuti) sia in 11 contro 11 sia in 10 (per l’espulsione di Ayè) contro 11.

APRE DYBALA, CHIUDE CUADRADO

La Juve è passata in vantaggio con Dybala su punizione (dal limite), al 38′ del primo tempo. L’argentino ha calciato di sinistro infilando la palla sul secondo palo con il portiere Andrenacci immobile. Poi al 75′ Cuadrado ha insaccato il gol del raddoppio concludendo un’azione innescata da Matuidi.

ROSSO AD AYE’, BRESCIA IN DIECI

Nota di cronaca: gli ospiti hanno pagato l’espulsione di Ayè che ha costretto i lombardi a giocare buona parte del math in dieci. L’attaccante delle rondinelle è stato infatti sanzionato con un doppio giallo, tra il 33′ e il 37′ del primo tempo, per due falli, il primo su Danilo e il secondo su Ramsey.

PUBBLICO SPAZIENTITO

Ed è stato proprio sugli sviluppi del fallo costato il rosso ad Ayè, che i bianconeri hanno sbloccato il match con la punizione trasformata da Dybala. Il gol dell’1-0 ha un po’ calmato gli animi di buona parte della tifoseria bianconera che aveva iniziato a spazientirsi fischiando l’inconcludenza ed alcuni errori (tanti corner e nessun tiro in porta) commessi dai bianconeri.

INFORTUNIO MUSCOLARE PER PJANIC

Piccola tegola per Sarri: Pjanic è stato costretto ad uscire una manciata di minuti dopo esser entrato in campo (aveva appena sostituito Ramsey), per un infortunio muscolare che potrebbe complicare, e non poco, i piani di avvicinamento alla fase calda della stagione.

Il tabellino

Juventus-Brescia 2-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, Bonucci (33′ st Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Ramsey (21′ st Pjanic, 28′ st Matuidi), Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Higuain, Dybala. A disp. Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, de Ligt, Olivieri, Wesley. All. Sarri.

BRESCIA (4-3-3): Alfonso (10 pt Andreacci); Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason (35′ st Ndoj); Zmrhal (44′ st Skrabb), Ayè, Balotelli. A disp. Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Viviani, Semprini. All. Lopez.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORI: 38′ pt Dybala, 30′ st Cuadrado.

NOTE: terreno in buone condizioni di gioco, cielo nuvoloso. Spettatori: poco più di 40mila. Ammoniti: Bonucci, Higuain e Bentancur. Espulso (doppia ammonizione): Ayè. Angoli: 16-2 per la Juve. Recupero: 4’pt e 3’st.