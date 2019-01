La Juve chiede la revoca dello scudetto 2006 all’Inter: depositato ricorso al Coni

La Juventus non si arrende e chiede che sia revocato lo scudetto 2006 assegnato all’Inter in seguito ai fatti di Calciopoli. Il ricorso è stato è stato depositato al Collegio di Garanzia del Coni, come ufficializzato dal Coni stesso: in particolare si chiede che siano annullati tutti gli atti che hanno portato il titolo al club nerazzurro.