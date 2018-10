La Juve difende Cristiano Ronaldo: grande professionalità e serietà

Il club bianconero prende posizione in merito alle accuse di stupro di cui potrebbe essere chiamato a rispondere CR7: «In questi mesi ha dimostrato grande professionalità e serietà»

La Juventus scende in campo

Con una breve nota su Twitter, il club bianconero difende Cristiano Ronaldo dalle accuse di violenza sessuale da parte di una 33enne del Nevada: i fatti risalirebbero al giugno del 2009. Accuse di cui il fuoriclasse potrebbe essere chiamato a rispondere.

“Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione”, la nota della società.

FAKE NEWS PER POPOLARITA’

Già nei giorni scorsi CR7 aveva commentato la vicenda durante una diretta Instagram:

«Fake news, è normale che le persone vogliano farsi pubblicità con il mio nome. Vogliono diventare famose. Io sono felice e va tutto bene».