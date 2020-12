La Juve “evita” il Psg. Nell’urna c’è il Porto. E Agnelli su Dybala…

L’aggettivo abbordabile in Champions non esiste dagli ottavi di finale in avanti. Per delucidazioni chiedere a Maurizio Sarri, estromesso proprio dalla “coppa dalle grandi orecchie” lo scorso anno, dal Lione, squadra che alla vigilia era considerata alla portata dei bianconeri. Ieri intorno alle 12 a Nyon la Juve ha scoperto perché ne è valsa la pena battere sette giorni fa il Barcellona e così scavalcare i blaugrana in classifica. Non solo per una questione di blasone e di autostima. Grazie a quell’impresa, infatti, la squadra di Andrea Pirlo ha evitato il pericolo Paris Saint Germain, formazione contro la quale, invece, se la vedranno Messi e compagni. Alla Juve è andata meglio: se la vedrà infatti con il Porto (17 febbraio e 9 marzo) allenato da Conceicao, vecchia conoscenza del calcio italiano. Terza in classifica nella Primeria Liga, i portoghesi nel girone di Champions si sono piazzati dietro il City. «Possiamo anche essere favoriti – ha detto ieri Pavel Nedved, vice presidente della Juventus -, non è un problema. Il problema è arrivare a quel momento in ottima forma e l’anno scorso contro il Lione non ci siamo riusciti. È bello arrivare a questa fase di Champions League perché è molto difficile da affrontare, tutte ti mettono in difficoltà. In questa Champions può vincere qualsiasi squadra. Ronaldo torna in Portogallo? Cristiano viene dallo Sporting, sarà un derby per lui. Comunque è sempre concentrato e difficilmente sbaglia queste sfide». «Con un minimo di superstizione – ha detto invece il presidente Agneli -,

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++