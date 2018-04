Simy come Ronaldo e la Juve frena a Crotone. Il Napoli vince e si porta a -4

Bianconeri in vantaggio con Alex Sandro, nella ripresa il pareggio dell'attaccante in rovesciata. Domenica lo scontro diretto all'Allianz Stadium

La Juventus non va oltre al pareggio per 1-1 sul campo del Crotone nel turno infrasettimanale. Il Napoli ne approfitta, batte l’Udinese 4-2 e si porta a -4. Domenica lo scontro diretto scudetto all’Allianz Stadium per 90 minuti da vivere tutti d’un fiato.

La squadra di Allegri si porta in vantaggio dopo 17’ con Alex Sandro, al 65’ il pareggio dei calabresi con la splendida rovesciata del gigante Simy.

90’+3 – Triplice fischio allo “Scida”. 1-1 il finale di #CrotoneJuve pic.twitter.com/ZYJOozV9Yn — JuventusFC (@juventusfc) 18 aprile 2018

IL TABELLINO DI CROTONE-JUVENTUS 1-1:

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian (32’st Sampirisi); Diaby (18’st Trotta), Simy, Rohden (42’st Ajeti sv). A disp.: Festa, Simic, Pavlovic, Zanellato, Izco, Nalini, Crociata, Ricci, Tumminello. All.: Zenga

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Sturaro (23’st Cuadrado), Marchisio (19’st Bentancur), Matuidi; Dybala (43’st Bernardeschi), Douglas Costa; Higuain. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Howedes, Barzagli, Asamoah, Khedira. All.: Allegri

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: Mandragora (C), Benatia e Lichtsteiner (J)

Reti: 16’pt Alex Sandro (J), 20’st Simy (C)

LA CLASSIFICA: