La Juve oltre la crisi Szczesny e il tricolore. «Sarà combattuto…»

Dopo tre mesi di inattività sta scaldando i guantoni per farsi trovare pronto nel momento clou della stagione. Intanto, guardando da dietro la sua Juve: «Contro il Bologna si sono visti miglioramenti, è stata la miglior partita da quando abbiamo ripreso»: parola di Wojciech Szczesny ai microfoni di Juventus Tv. «Siamo cresciuti dal punto di vista atletico e anche mentale, la difesa era coperta meglio dal centrocampo e abbiamo rischiato molto meno: – è l’analisi del portiere bianconero – ora avremo il Lecce, squadra che si difende bassa e sarà più difficile, ma con il vantaggio di avere più partite nelle gambe». Sulla corsa scudetto: «Dovremo abituarci a questa situazione nuova, sarà un campionato combattuto – ha aggiunto Szczesny – perché la Lazio è forte e Atalanta e Inter le abbiamo viste: saranno tutte finali, dobbiamo fare una vita sana per due mesi per conquistare due trofei». «Non è facile riprendere e giocare ogni tre giorni – ha aggiunto il numero uno polacco -. E un momento molto strano ma ci stiamo prendendo l’abitudine e piano piano saremo al nostro massimo». «Abbiamo fatto una lunga fase di preparazione – ha aggiunto -, ho avuto una settimana in più di tempo perché in Coppa Italia ha giocato Buffon, quindi sto bene ora.

