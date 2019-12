La Juve pesca bene. C’è il Lione di Garcia. «E con il tridente…»

Ore 12,18 dall’urna di Nyon del sorteggio di Champions League, per la Juventus di Maurizio Sarri, esce il nome dell’Olympique Lione di una vecchia conoscenza del calcio italiano come l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. Un bel sospiro di sollievo per la società bianconera che come avrebbe ammesso lo stesso Pavel Nedved da lì a poco credevano di pescare una delle squadre inglesi. Evitate Tottenham e Chelsea. E soprattutto evitato il Real Madrid. Già un’ora prima del sorteggio ufficiale, durante la simulazione, i bianconeri avevano pescato abbastanza bene con l’abbinamento con i tedeschi del Borussia Dortmund. Certo è che la sfida contro i francesi – ribattezzata da molti come la “partita dell’alta velocità Tav” – rappresenta sicuramente una partita decisamente più abbordabile per la Juventus di Cristiano Ronaldo. L’andata degli ottavi di Champions League è in programma il 26 febbraio 2020 in Francia. Il ritorno, invece, all’Allianz Stadium si giocherà il 17 marzo.

In rappresentanza della Vecchia Signora, a Nyon, c’era il ministro degli esteri bianconero, il vice-presidente Pavel Nedved: «Ci sono scontri con fuochi d’artificio già agli ottavi – ha detto l’ex Furia Ceca -, non ci dobbiamo lamentare perché l’anno scorso abbiamo beccato l’Atletico Madrid e oggi possiamo essere contenti ma se in Champions non arrivi in forma tra febbraio e marzo puoi fare poco». Intanto il tridente visto per la prima volta in campo domenica contro l’Udinese fa ben sperare. «È bello vederli giocare – ha aggiunto l’ex Pallone d’Oro -, devo dire che ieri nella prima partita da titolari assieme hanno fatto molto bene, secondo me possono giocare bene, se si aiutano possono fare molto, poi Sarri sceglie i giocatori in base alla forma attuale e ora quella di quei tre là davanti è di alto livello e il risultato si è visto». Parlando di Cristiano Ronaldo: «Lo vedo molto bene – ha continuato -. Siamo arrivati a mettere in dubbio un giocatore come lui o Buffon, io ero sempre molto tranquillo, so che giocatori sono, i fuoriclasse si vedono nel momento del bisogno. Cristiano aveva problema fisici, adesso sta venendo fuori, per me conta che lui e la squadra siano in forma verso febbraio e marzo». Infine tornando alla Champions: «Non bisogna che diventi un’ ossessione – ha concluso Nedved – ma è un obiettivo concreto e dobbiamo ammetterlo, ci sentiamo forti e all’altezza delle altre squadre, siamo alla pari per la vittoria finale e questo lo sentiamo. In Champions però basta fare male solo un tempo e sei fuori, quindi puntare solo sulla Champions in una stagione non è possibile». Anche il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha commentato il sorteggio: «Un mezzo sorriso lo facciamo, le avversarie potevano essere peggiori sulla carta». «Sappiamo però che la Champions – aggiunge – è sempre impegnativa…».