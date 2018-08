La Juve piega le stelle della Mls ai rigori. E Allegri riaccoglie Bonucci: “Giocatore importante”

Anche negli Stati Uniti tiene banco il mercato. Allegri commenta la maxi-operazione col Milan: "Ringrazio Higuain per ciò che ha dato, spiace per Caldara"

Terza vittoria su tre partite disputate in America. Ad Atlanta la Juventus batte ai rigori la Mls All Stars, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Ancora a bersaglio il giovane attaccante Favilli.

Anche negli Stati Uniti, però, tiene banco il mercato e Allegri non poteva non commentare la maxi-operazione portata a termine col Milan. “Bonucci rientra da noi dopo un anno. E’ un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente cambiato – ha detto il tecnico bianconero -. Ringrazio Higuain, che in questi due anni con noi ha dato tutto. Spiace per Caldara ma il mercato ci ha obbligato a farlo partire”.

IL TABELLINO DI MLS ALL STARS-JUVENTUS 4-6 (1-1):

MLS ALL STARS: Guzan (1′ st Steffen); Murillo (1′ st Zusi), Ciman (1′ st Hedges), Calvo (32′ pt Davies, 16′ st Yotun), Long (16′ st Parkhurst); Adams (32′ pt Dos Santos, 16′ st Zahibo), Ring (1′ st Sanchez); Piatti (32′ pt Barco, 16′ st Quintero), Almiron (1′ st Valeri), Vela (1′ st Elis); Martinez (32′ pt Giovinco, 16′ st Wright-Philllips) Allenatore: Martino

JUVENTUS: Szczesny (1′ st Perin); Cancelo (28′ st Di Pardo), Rugani, Barzagli (1′ st Benatia), Alex Sandro (1′ st De Sciglio); Khedira (1′ st Fernandes), Pjanic (1′ st Kastanos), Emre Can (1′ st Clemenza); Bernardeschi (1′ st Fagioli), Favilli (1′ st Beltrame), Pereira (16′ st Beruatto). A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Chiellini, Marchisio, Macek Allenatore: Allegri

ARBITRO: Sibiga

AMMONITI: Pjanic, Fernandes

MARCATORI: 21′ Favilli (J), 26′ Martinez (A)