La Juve riscatta Douglas Costa: al Bayern 40 milioni di euro

La Juventus ha riscattato Douglas Costa, versando 40 milioni di euro nelle casse del Bayern Monaco. La somma, come spiegato in una nota dal club bianconero, sarà pagata in due esercizi.

“Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di 1 milione” si legge.

La Juve si sofferma poi sul calciatore, definito “semplicemente straordinario”. Il brasiliano “è stato il giocatore che ha messo a segno più dribbling di tutti in campionato, 106, e fra i giocatori con almeno 100 dribbling tentati, è quello con la più alta percentuale di riuscita (68%). Costa è anche il secondo assistman della Serie A (12); ben 100 i cross partiti dal piede del brasiliano, che è stato protagonista in 60 occasioni da gol create. E poi, appunto, i gol: quattro in campionato, due in Coppa Italia di cui uno nella magnifica notte di Roma, in cui la Juve ha alzato al cielo il Trofeo. Il tutto in 47 presenze totali, secondo solo a Higuain (50) fra i bianconeri”.