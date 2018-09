La Juve ritrova Dybala e resta a punteggio pieno: 2-0 al Bologna

La Juventus vince ancora: tutto facile all’Allianz Stadium, 2-0 al Bologna per restare a punteggio pieno in vista dello scontro di sabato contro il Napoli, sempre a Torino.

LA PARTITA

La Juve inizia subito il match con un ritmo altissimo che mette subito alle corde il Bologna: dopo un possesso palla insistente, il gol arriva all’11’ e lo trova forse l’uomo più atteso della sfida: Paulo Dybala. L’argentino sfrutta l’errore della difesa rossoblu per ribadire in rete in acrobazia un tiro respinto da Skorupski. La “joya” non segnava dallo scorso 5 maggio. I bianconeri non abbassano il ritmo e al 16′ arriva subito il 2-0. Il protagonista è Blaise Matuidi: il francese sfrutta un tiro-cross di Cristiano Ronaldo che attraversa tutta l’area di rigore e lo scaraventa in rete. Da qui in poi la partita assume un ritmo ben più basso: la Juve terrà molto il possesso palla alla ricerca continua di spazi, mentre il Bologna avrà solo poche opportunità. La gestione del secondo tempo sarà mirata a conservare le energie che serviranno sabato alle 18 nella super sfida con il Napoli di Carlo Ancelotti, vincente contro il Parma questa sera.

IL TABELLINO: JUVENTUS-BOLOGNA 2-0

Reti: 12′ Dybala, 16′ Matuidi.

Juventus: Perin; Barzagli (86′ Alex Sandro), Bonucci, Benatia; Cuadrado (76′ Bernardeschi), Pjanic (59′ Emre Can), Bentancur, Matuidi, Cancelo; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Mandzukic. All. Allegri.

Bologna: Skorupski; Calabresi, Paz, Danilo, Mbaye; Krejci, Nagy, Dzemaili, Dijks (86′ Orsolini); Destro (68′ Santander), Falcinelli (68′ Okwonkwo). A disp. Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Mattiello, Valencia, Svanberg. All. Inzaghi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: ammoniti Pjanic, Cuadrado (J), Paz, Danilo, Calabresi (B).