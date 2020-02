La Juve torna al successo in trasferta: Spal battuta 2-1

Dopo due ko di fila lontano dallo Stadium, la Juventus ritrova il successo in trasferta contro la Spal di Gigi Di Biagio. Una vittoria preziosa che consente all’undici di Sarri di portarsi momentaneamente a +4 sulla Lazio e +6 sull’Inter.

LA PARTITA

Bianconeri subito in gol al 5’ con Cristiano Ronaldo, ma La Penna annulla per fuorigioco con il consulto del Var. L’appuntamento è soltanto posticipato al 39’, quando il portoghese s’avventa sul pallone messo in mezzo da Cuadrado battendo Berisha. Al 60’ il raddoppio firmato Ramsey, che, imbeccato da Dybala, supera il portiere della squadra di casa con un preciso scavetto. Al 69’ la Spal accorcia: contatto Missiroli-Rugani e La Penna assegna il rigore su decisione del Var in quanto le immagini tv sono fuori uso. Petagna si conferma implacabile dagli undici metri, 1-2. All’85’ la traversa nega la doppietta a CR7 su calcio di punizione.