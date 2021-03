La Juve vince senza CR7: 3-1 alla Lazio con super Morata

La Juventus sa vincere anche senza Cristiano Ronaldo. Ed è un successo pesantissimo in chiave Champions e nella corsa scudetto, quello centrato contro la Lazio nell’anticipo del saturday night allo Stadium.

LA PARTITA

Pirlo lascia il fuoriclasse portoghese in panchina e le cose non sembrano mettersi bene per i suoi. Ai biancocelesti bastano 14′ per portarsi in vantaggio: errore di Kulusevski che perde palla, Correa s’invola e supera Szczesny. Al 24′ alla Juve viene negato un calcio di rigore dopo un braccio largo di Hoedt.

Inutili le proteste dei bianconeri: l’arbitro Massa lascia continuare e il Var non corregge la decisione. Al 39′ i padroni di casa riescono a trovare la rete del pareggio con Rabiot che beffa Reina sul primo palo. Nella ripresa la squadra di Pirlo mette la freccia: al 57′ Morata batte il portiere ospite con un gran destro, poi dopo 3′ si ripete su penalty concesso per fallo di Milinkovic su Ramsey.