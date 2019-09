La Juventus ricorda Scirea con una mostra temporanea: “Trent’anni senza Gaetano”

Nel trentennale della scomparsa, la Juventus ricorda il suo ex capitano e bandiera con un appassionato testo sul suo sito ufficiale. «’È morto Gaetano Scirea, in un incidente stradale avvenuto in Polonia, dove si era recato per seguire la squadra che sarà la prossima avversaria della sua Juventus nella coppa’. È la tarda serata di domenica 3 settembre 1989, l’Italia sportiva e non solo apprende la tragica notizia dalla Domenica Sportiva. È Sandro Ciotti a interrompere il programma e ad annunciare la scomparsa del campione. L’Italia però in quel momento, prima ancora del fuoriclasse, piange l’uomo. Gaetano aveva solo 36 anni e lasciava la moglie Mariella e il figlio Riccardo»..

«Sono passati trent’anni esatti, ma l’eredità che Scirea ha lasciato è ancora intatta – prosegue la nota – Sul campo, dove ha vinto tutto: un Mondiale, sette scudetti, tutte le coppe organizzate dalla UEFA, un’Intercontinentale, due coppe Italia. Ma forse soprattutto fuori del campo. Una fotografia del giocatore e dell’uomo la regala Dino Zoff, probabilmente il campione bianconero che ha maggiori punti di contatto con Gaetano e non solo perché erano amici intimi: ‘Ricordo la notte dopo la vittoria del Mondiale, assaporammo la gioia insieme, scambiando pochissime parole. La nostra stanza era soprannominata “la Svizzera”, perché era un’oasi di serenità’».

E ancora: «Mai un eccesso, mai un comportamento fuori dalle righe, come ricordava il suo Presidente di sempre, Giampiero Boniperti: ‘Non ha mai pronunciato una parola contro un compagno. Scirea era il mio fuoriclasse in tutto’. Per ricordare a chi c’era, ma anche per raccontare alle nuove generazioni chi fosse Gaetano Scirea e perché a trent’anni di distanza la sua figura sia ancora tanto vivida, lo Juventus Museum gli dedica una mostra temporanea. L’esposizione “Gaetano Scirea”, all’interno del museo bianconero, verrà inaugurata proprio oggi, e sarà visitabile dal pubblico a partire da domani”.

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, intanto, fa sapere che è da oggi acquistabile online sulle piattaforme streaming e in digital download il brano “Mi chiamo Gaetano” (Incipit Records/Egea), composto da Giuseppe Fulcheri per la ricorrenza dei trent’anni dalla prematura scomparsa di Gaetano Scirea. La metà dei proventi ricavati dalla vendita del brano sarà destinata alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus per sostenere l’Istituto di Candiolo, centro internazionale di ricerca e cura in ambito oncologico.

Prodotto da Ettore Caretta, con la produzione artistica di Alberto Tafuri, “Mi chiamo Gaetano” è un omaggio di Giuseppe Fulcheri al fuoriclasse e all’uomo Gaetano Scirea, diventato icona assoluta e leggenda sportiva al di là di ogni fede calcistica. «Grazie a questo bellissimo brano dedicato a uno dei campioni più amati del calcio italiano per la sua classe e il suo stile – afferma il Direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Gianmarco Sala – potremo sostenere il talento dei nostri ricercatori che si impegnano quotidianamente nella sfida contro il cancro».