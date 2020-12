La Lega punta tutto su Damilano: «Il candidato giusto per Torino»

Il sindaco «ideale». Meglio ancora. L’uomo che, una volta eletto, sarà capace di «un approccio diretto nei confronti dei tanti problemi irrisolti della città». E questo dopo anni di «stagnazione» a marca M5S e «decenni di amministrazioni di sinistra». Dopo quello di Alberto Cirio e nel giorno in cui da Roma sulla candidatura di Paolo Damilano si sbilancia anche il suo primo corteggiatore, il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’ombra della Mole un altro “endorsement” arriva dal presidente del Museo del Cinema, già governatore del Piemonte dal 1995 al 2005, Enzo Ghigo. Poi, quasi a valanga, anche quello dell’assessore alla Sicurezza, Fabrizio Ricca e del presidente del Consiglio a Palazzo Lascaris, Stefano Allasia. Se per Salvini e la Lega il civico Damilano rappresenta la scelta ideale, anche per dirimere le questioni interne al centrodestra per cui Forza Italia avrebbe preferito Claudia Porchietto a Torino e Guido Bertolaso a Roma, ma non pare così per Fratelli d’Italia, che a riguardo non ha preso posizione.

