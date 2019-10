La legge c’è. Applicatela

Ieri la Regione ha fatto quello che si sarebbe dovuto fare già qualche decennio fa. Quando è cominciata l’invasione degli zingari. Ha presentato una legge che, in parole povere, costringe i Comuni, piccoli o grandi che siano, a sgomberare i campi nomadi legali o abusivi. Specificando che nel 2020 anche gli insediamenti autorizzati saranno fuorilegge. Una rivoluzione vera e propria rispetto a quell’assenza di norme che fino ad ora ha soltanto fatto lievitare il numero degli insediamenti, con i rischi che tutti ormai conosciamo: furti, roghi tossici, abbandono dei minori, sfruttamento… Un elenco infinito a cui non si è trovata altra soluzione se non quella di far sgomberare un campo per poi vederne nascere un altro, dietro l’angolo in pochissime ore. Ora la regione con il suo giovane assessore Fabrizio Ricca vorrebbe tornare al vero significato dei termini nomade o camminante. Gente che si sposta, cerca nuove sistemazioni ma che non si accampa in una baraccopoli per viverci stabilmente. Basterà questa lettura lessicale a cambiare le cose? Certo che no. Dietro i campi c’è il business della malavita che regola i piccoli reati, lo smercio del rame rubato o lo smaltimento dei rifiuti. Lo zingaro fa tutt’uno di casa e laboratorio, se possiamo definire così un braciere dove si pulisce il metallo dalla plastica che lo protegge. Partendo da queste premesse la nuova legge ha scelto di vincolare i Comuni, e dunque i sindaci che non possono non sapere cosa accade nel loro territorio. Saranno loro che dovranno fare le ordinanze chiedendo conforto a carabinieri e polizia per lo sgombero. Insomma dovranno prendersi le loro responsabilità verso i cittadini e il comune che amministrano. A sorvegliare la situazione un apposito Osservatorio. Cambieranno le cose? Staremo a vedere. Intanto tocca al capoluogo battere il primo colpo.

