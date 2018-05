La lenta agonia degli ambulanti: «Siamo rimasti soltanto in due»

«Siamo gli ultimi dei Mohicani». Il mercato coperto di via Plava, un tempo fiore all’occhiello del quartiere Mirafiori Sud, è oggi una desolazione.

A sopravvivere sono appena due banchi, quando anni fa ce n’erano sessanta. Uno è quello di Alfredo e Stefania, marito e moglie che dagli anni ’80 vendono frutta e verdura.

L’altro è il box di Franco, qui dal 1990 con salumi e formaggi. «Ma se continuiamo così, chiudiamo anche noi», affermano. Le problematiche sono note da tempo e non interessano solo l’area mercatale, ma anche i portici di via Negarville, con i negozi che stanno pian piano abbassando le serrande.

Ora, dopo lo smantellamento nei mesi scorsi di sei stand abbandonati e considerati pericolosi, i progetti attualmente in corso prevedono, tra le tante cose, la realizzazione di un forno a gas comunitario disponibile all’uso gratuito e autonomo da parte dei cittadini con modalità autogestite, più una scacchiera gigante quando il mercato non c’è.

Ma si tratta di soluzioni che con il commercio c’entrano poco o nulla. «Finora hanno dato qualche mano di bianco e stop, ma qui c’è bisogno di rilanciare una zona che ormai sta morendo», lamenta Alfredo. Dello stesso avviso l’altro “sopravvissuto”, Franco.

«Due anni fa, durante la campagna elettorale, Fassino venne qui dicendo che avrebbe rilanciato l’intero mercato. Oggi sono stufo e alle promesse di questa città non credo più. Ho chiesto di essere spostato in via Negarville, ma non mi hanno più fatto sapere nulla».

L’unico gior- no in cui l’area mercatale si “anima”-per modo di dire- è il venerdì, quando arrivano due ambulanti che vendono rispettivamente detersivi e intimo.

E nemmeno l’Amiat effettua più passaggi, da due anni a questa parte. Motivo? Le spese erano eccessive vista la presenza di due soli banchi.

Così sono i commercianti che, con uno sgravio del 30%, si fanno carico della pul zia quotidiana dello spazio, deiezioni canine comprese. E il futuro non sembra roseo: «Oggi ho 58 anni – racconta Franco, mentre una signora si ferma a comprare prosciutto crudo e pecorino piccante – e in base ai calcoli andrei in pensione nel 2028, ma vi pare che posso resistere altri dieci anni in queste condizioni?».