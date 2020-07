La lenta agonia dei nostri uffici

Inutile incolpare il virus. L’agonia delle anagrafi a Torino dura da anni, o meglio dalla decisione incauta di chiudere gli uffici di periferia, come se – fuori dal centro aulico – nessuno avesse diritto a un servizio efficiente. Compresi gli anziani per i quali una gita fino a via della Consolata può essere un grave impiccio, come è accaduto a quella povera signora di 86 anni che, dopo aver subito un borseggio in un bar di via Tripoli, ha dovuto scapicollarsi proprio in via della Consolata poiché negli uffici di corso Racconigi serve la prenotazione. Un caso, tra i tanti che stanno scrivendo la peggiore telenovela della città, dove si può aspettare fino a quattro mesi per un rinnovo della carta di identità o per un documento come lo stato di famiglia. A curiosare tra gli uffici finiamo di scoprire che le pratiche in attesa sono più che diecimila. Un arretrato che si è accumulato nei mesi in cui un ufficio dopo l’altro risultavano chiusi per ferie, malattia o mancanza di personale. Poi è arrivato il Coronavirus, il lavoro in smartworking e Torino ha fatto un altro bingo: quello di essere la città peggiore per i servizi al cittadino. Dalle anagrafi, agli uffici postali, arrivando alla Motorizzazione e di conseguenza alle patenti di guida, fogli rosa compresi, molti dei quali già scaduti. Quanto basta per far gridare allo scandalo e per spingere l’amministrazione a riaprire qualche ufficio in periferia e a varare gli sportelli jolly all’anagrafe centrale ove – udite udite – non serve la prenotazione. Ossia, se serve un documento ci si può recare con fiducia all’anagrafe. Ma attenti: dovete cercare il Jolly. Come nelle partite a scala quaranta in bocciofila.

