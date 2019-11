La Leotta e “King” Toretto. Fuga d’amore alle Maldive

Sarà anche un rapporto ancora non ben definito, come vogliono considerarlo loro. Intanto però non appena è stata libera dagli impegni in tv per la Serie A, Diletta Leotta è volata alle Maldive per una breve vacanza al caldo. E con lei c’era anche Daniele “King Toretto” Scardina che dalla scorsa estate non la molla un attimo.

Immagini insieme non ne hanno postate, ma hanno sparso indizi anche facili da interpretare: lei è in uno stato di forma spettacolare e lo confermano le foto che ha postato sul suo profilo social da quelle spiagge. E il pugile si definisce “blessed”, cioé benedetto. Non sappiamo se si riferisca alla meraviglia dei posti o alla compagnia che ancora una volta non gli manca, ma opteremmo per questa seconda ipotesi. Sarebbero infatti molti a fare volentieri a cambio con lui che intanto se la gode, prima di tornare a faticare in palestra a Miami, dove si allena per gran parte della stagione prima di combattere.

I programmi di Daniele sono quelli di fermarsi a Milano almeno sino alla fine di novembre. Poi ripartirà per la Florida, ma ogni occasione sarà anche buona per rivedersi: «La distanza? L’amore è forte, vince su tutto il resto. È il motore che ci fa fare cose impossibili», ha confessato lui qualche giorno fa intervistato dal settimanale “Oggi”. Quello che c’è tra loro, in realtà non ha ancora una forma precisa e quindi preferiscono non essere considerati una coppia nel senso stretto del termine: «Non abbiamo mai definito quello che c’è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo», dichiara Scardina, palesando la volontà di esibire quell’amore nato inaspettatamente. «Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti. Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente certi di definire ciò che ci lega».

Tanto Daniele, originario di Rozzano, sa che prima o poi il richiamo delle sue radici si farà sentire: «Lì ci sono i miei amici. Sono cresciuto per strada, con mio fratello, sempre insieme. A casa mia madre, sola, ad aspettarci. Voglio essere un buon esempio, voglio essere la prova, per tutti quelli che come me sono cresciuti in strada, che un’altra vita, anche per noi, è possibile». E se poi a Milano c’è Diletta, tanto meglio.