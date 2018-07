La lettera d’addio di Cristiano Ronaldo al Real: “Ho chiesto al club di accettare la mia partenza”

Cristiano Ronaldo saluta il Real Madrid con una lettera pubblicata sul sito ufficiale delle merengues. Ecco alcuni passaggi dell’addio della stella portoghese ai galacticos:

“Questi anni nel Real Madrid, e città di Madrid, sono stati forse i più felici della mia vita.

Provo enorme riconoscenza per questo club, per questa tifoseria e per questa città. Posso solo ringraziare tutti per l’amore e l’affetto che ho ricevuto.

Tuttavia, credo che sia giunto il momento di aprire una nuova tappa nella mia vita ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il mio trasferimento. Mi dispiace e chiedo a tutti, specialmente ai tifosi, che mi comprendano.

Sono stati 9 anni assolutamente meravigliosi. Sono stati 9 anni unici.

Ho avuto favolosi compagni di squadra in campo e nello spogliatoio, ho sentito il calore di una tifoseria incredibile e insieme abbiamo vinto 3 Champions di fila, 4 in 5 anni.

Ho riflettuto molto e so che è arrivato il momento di aprire un nuovo ciclo. Me ne vado, ma questa maglietta, questo stemma e il Santiago Bernabéu saranno sempre nel mio cuore, ovunque io sia.

Grazie a tutti e come ho detto 9 anni fa: Hala Madrid!“.

LA LETTERA INTEGRALE:

“Estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid, han sido posiblemente los más felices de mi vida.

Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido.

Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan.

Han sido 9 años absolutamente maravillosos. Han sido 9 años únicos. Ha sido para mí un tiempo emocionante, repleto de consideración aunque también duro porque el Real Madrid es de una altísima exigencia, pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del Fútbol de una manera única.

He tenido en el campo y en el vestuario a unos compañeros fabulosos, he sentido el calor de una afición increíble y juntos hemos conquistado 3 Champions seguidas y 4 Champions en 5 años. Y junto a ellos además, a nivel individual, tengo la satisfacción de haber ganado 4 Balones de Oro y 3 Botas de Oro. Todo durante mi etapa en este club inmenso y extraordinario.

El Real Madrid ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias: gracias al club, al Presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente.

Gracias infinitas una vez más a nuestros seguidores y gracias también al Fútbol español. Durante estos 9 años apasionantes he tenido enfrente a grandísimos jugadores. Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos.

He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté.

Gracias a todos y, por supuesto, como dije aquella primera vez en nuestro estadio hace 9 años: ¡Hala Madrid!”.