La lettera di Marco commuove il Papa. E Bergoglio telefona al bambino cieco

Mamma Angela ha pensato subito a una candid-camera, quando una voce sconosciuta dall’altro capo del telefono le stava passando il Santo Padre. Ma dopo pochi istanti, anche lei si è dovuta ricredere. Perché sì, a chiamare l’altro pomeriggio a casa di una famiglia di via Servais, in zona Parella, era proprio Papa Francesco. Un regalo bellissimo e del tutto inaspettato, capitato in un giorno come tanti di quarantena.

E il merito di tutto questo Angela lo deve solo e soltanto a suo figlio Marco, un ragazzino di 12 anni nato prematuro e diventato cieco in ospedale, poco dopo essere venuto al mondo. Marco, insieme alla mamma e al papà Roberto, a gennaio era stato a Roma. Aveva visitato la città coi genitori, compresa piazza San Pietro, assistendo alla messa celebrata dal Papa. Tornato a casa, ai suoi aveva espresso un desiderio. Poter parlare, anche solo per una volta, con Bergoglio. Così la mamma ha scritto una lettera al computer, nella quale il figlio – parlando in prima persona – racconta al pontefice tutta la sua storia.

