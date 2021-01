La libertà di una cena

Evidentemente ci doveva essere qualcosa di forte a spingere le persone a rischiare (anzi, a essere praticamente certi) una multa salata per il piacere di andare a cena fuori una sera, fosse anche solo per dare sostegno a un amico ristoratore nei limiti del possibile. Perché se i ribelli di #Ioapro1501 (pochi qui da noi) oltre alle sanzioni dovranno fare i conti con cinque giorni di chiusura forzata, i clienti a loro volta dovranno pagare le multe per violazione della normativa Covid. Spero per loro che le pietanze ne valessero la pena (anche se da qualche parte la polizia è arrivata addirittura prima che servissero gli antipasti, ergo multa e pancia vuota). E ieri, ultimo giorno giallo prima dell’arancione odierno che ci distinguerà per parecchio, in centro e non solo c’era folla davanti ai negozi, ai tavolini dei caffè, in un tentativo di vivere la normalità che abbiamo perduto da oltre un anno a questa parte. Oltre alle vite umane, perché ognuno di noi ha sicuramente perso un amico, un conoscente, qualcosa di caro, o ha temuto per lui. Dirò una cosa scomoda, adesso, forse anche irrazionale: io non me la sento di condannare queste persone, di giudicarle. Perché sono mesi che ci sentiamo, tutti, ripetere che l’attuale ondata è stata colpa dei comportamenti dissennati dell’estate, che i numeri che ci condanno a nuove limitazioni non sono quelli aggiornati ma si riferiscono alle “libertà” natalizie e via dicendo. Irresponsabili e negazionisti a parte, che pure ci sono e non sono pochi, adesso possiamo anche dire basta a questo scaricare le colpe sui cittadini: è colpa loro se i posti letto in ospedale sono stati tagliati? Hanno responsabilità se sono state ordinate meno dosi di vaccino del necessario? Se i ristori non arrivano? Insomma, anche i santi ogni tanto perdono la pazienza.

