«La Liguria è troppo esosa»: niente vacanze per i “nonni”

Andare in vacanza è sempre una questione di soldi. E se i più giovani si organizzano sfruttando le offerte sempre più frequenti nei loro riguardi e le famiglie cercano mete che possano andare bene per adulti e figli, per chi ha molti capelli bianchi spesso e volentieri le vacanze sono un miraggio. Per fortuna a loro pensano le amministrazioni comunali, che organizzano per gli “over 60” i soggiorni marini. Ovvero vacanze di due settimane con pacchetti “ad hoc”, con strutture ricettive “all inclusive” a prezzi contenuti.

Ma a Caselle, purtroppo, i pensionati quest’anno non andranno in vacanza, come in programma, per quindici giorni a Pietra Ligure. Il motivo? I prezzi sono troppo alti. Nel mese di giugno, Palazzo Civico, attraverso i propri uffici, ha disposto un bando di gara mediante il Mepa, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ma l’asta pubblica elettronica non ha portato ai frutti sperati. Già, perché nessuna ditta specializzata nell’organizzazione di vacanze ha reputato consona la base d’asta di 14.600 euro per una ventina di posti. Che, tradotto, sarebbe stata di 730 euro a persona. Non cifre di poco conto, se si pensa che si parla sempre di una vacanza in Liguria nella parte conclusiva dell’estate, quando gli alberghi, i residence e le spiagge non sono più “sold out” come invece poteva essere nei mesi di luglio e agosto. O in quello di giugno, dove è molto florido il turismo dei pensionati.

Per Angela Grimaldi, assessore competente, «i prezzi in Liguria sono diventati “off-limits”. Abbiamo provato a capire come mai nessuna azienda specializzata abbia deciso di accettare la nostra proposta. Purtroppo sono aumentate le richieste dall’estero anche per il mese di settembre. E così tutti i prezzi, compresi quelli legati al trasporto dei nostri concittadini, sono lievitati. Purtroppo per quest’anno è andata così. Ora studieremo altre soluzioni per venire incontro alle esigenze di tutti. Anche perché a giugno, l’altro gruppo, che è andato in Emilia-Romagna, non ha avuto alcun problema».

Ma la Romagna, si sa, è la patria del turismo. E di sicuro nessuno direbbe mai di “no” ad un gruppo di turisti. E, non in secondo piano, non direbbero “no” a 14.600 euro. In Liguria, evidentemente, sì.