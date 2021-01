La linea 2 della metro resta un miraggio: baracche e rifiuti nel vecchio trincerone

L’avvio della riqualificazione all’interno dello Scalo Vanchiglia (con la demolizione di alcuni manufatti) non ha cacciato del tutto i disperati dal vecchio trincerone di corso Regio Parco. Tende e tuguri improvvisati, infatti, continuano a essere presenti, seppur in minore quantità rispetto agli anni passati. Da una parte ci sono le catapecchie bruciate o distrutte (e dunque inabitate), dall’altra una serie di ripari di fortuna, casa di chi ha perso tutto.

Appartengono a uomini prigionieri della crisi che non hanno trovato un altro posto dove poter alloggiare. Basta buttare un occhio dal finestrino dell’auto per vederli, per incrociare i loro sguardi. «Vivranno lì sotto fino a che non partiranno i lavori» esclama un passante, intento a comprare dei fiori. Per ora, dunque, possono quasi vivere sonni tranquilli. Chi abita nelle baracche non ha alcuna voglia di farsi notare. E di giorno si nota solo una gran confusione tra stracci, stendini e vestiti. Ammassati come possibile sotto una serie di teloni, nell’attesa dell’arrivo della linea due della metropolitana.

Tuttavia in zona c’è chi vorrebbe dire subito basta a quell’angolo di disperazione. Un caso denunciato dal capogruppo di Forza Italia in Circoscrizione 6, Domenico Garcea, e da Maurizio Anastasia della lista civica “Legalità e Sicurezza“ verso Forza Italia”. «Davanti al cimitero Monumentale, tra i più importanti d’Europa – spiegano Garcea e Anastasia -, abbiamo scoperto uno scenario vergognoso che rappresenta il degrado di una città, amministrata con superficialità e incapacità».