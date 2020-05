LA PRIMA LINEA. «Ci chiamano eroi ma nella busta paga solo un euro in più»

«Siamo stufi di essere incensati a parole e non considerati nei fatti. La verità è che abbiamo diritto a riconoscimenti strutturali, ad aumenti in busta paga che arrivino ogni mese e non un “una tantum ”. Perché noi infermieri e professionisti sanitari non lavoriamo a cottimo, non vogliamo “regalini”. Non è questione di mille euro una tantum o di un gettone come una pacca sulla spalla. La questione vera è la dignità».

Gli infermieri ritornano all’attacco nei confronti di una Regione, il Piemonte, in cui resta la snervante attesa per l’accordo sugli incentivi a infermieri e professionisti della sanità. Per il sindacato Nursing Up si tratta di «pressapochismo inaccettabile».

«Come al solito, verso di noi infermieri e professionisti della sanità, ci sono buone parole, annunci, ma i fatti non si concretizzano mai. Siamo davvero molto stanchi della superficialità, del pressapochismo, della scarsa conoscenza della materia contrattuale, con la quale siamo costretti a confrontarci per ottenere ciò che in altre Regioni e per legge ci spetta» commenta Claudio Delli Carri, segretario regionale del Nursing Up.

