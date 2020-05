LA PRIMA LINEA. Il Piemonte sorride: «Stiamo uscendo dalla fase peggiore»

L’indice R0 dei contagi attualmente a 0,5: «Andamento migliore che in altre regioni»

Sorpresa: il Piemonte sta andando meglio di tante altre regioni italiane. Dopo settimane di paura, con numeri che scendevano più lentamente che nel resto d’Italia, ieri l’epidemiologo Paolo Vineis ha annunciato che il nostro indice R0 attualmente è sotto lo 0,5 cioè «stiamo andando bene, anche rispetto ad altre regioni. Il Piemonte sta gradualmente uscendo dalla fase critica».

L’indice R0 «rappresenta – secondo la definizione dell’Istituto Superiore di Sanità – il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto». Detto in parole più semplici, il nostro 0,5 significa che statisticamente ogni individuo malato contagia mezza persona. Per definire l’epidemia sotto controllo, si prende come dato di riferimento R0 uguale a 1. Siamo quindi ampiamente entro il margine di sicurezza, dopo che meno di un mese fa il nostro R0 era schizzato sopra l’1,10.

