La lite in strada finisce a coltellate: aggressore in fuga, vittima al pronto soccorso

I due, entrambi di nazionalità armena, ospiti di un centro per immigrati, hanno iniziato a litigare per futili motivi. Poi uno ha aspettato l'altro in strada e lo ha ferito alla gamba, prima di dileguarsi

Paura in via Juvarra a Nichelino

Momenti di paura in via Juvarra, a Nichelino, per una lite finita nel sangue. E’ successo giovedì scorso ma solo oggi il fatto è diventato noto. Due uomini, originari dell’Armenia, ospiti del centro dell’associazione “L’Ulivo” che si occupa di dare assistenza ai migranti, hanno avuto un violento alterco per motivi futili (sembra che l’aggressore non sopportasse che l’altro mettesse a posto la propria camera in maniera a dir poco maniacale) mentre si trovavano all’interno della struttura.

LA LITE PROSEGUE IN STRADA

In breve dalle parole si è passati ai fatti e così i due hanno deciso di “regolare i conti” affrontandosi in strada. La coppia di armeni si è affrontata a mani nude, dandosele di santa ragione. Ad un certo punto, però, uno dei contendenti, quello più giovane (si tratta di un 33enne), ha estratto un coltello e ha colpito il rivale (36 anni) alla coscia.

QUATTRO I FENDENTI INFERTI

Quattro i fendenti inferti, per fortuna non particolarmente gravi. Soccorsa, la vittima è stata curata all’ospedale Santa Croce di Moncalieri e poi dimessa poco dopo con una prognosi di due settimane.

ACCOLTELLATORE IN FUGA

L’accoltellatore, subito dopo il raid, si è dato alla fuga e per ora è irreperibile. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri: per il fuggitivo l’accusa è di lesioni aggravate.